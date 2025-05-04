İshak Öztürk, Sultangazi’de Defnedildi

KAYBOLAN DEMANS HASTASININ CENAZESİ TOPRAĞA VERİLDİ

Sultangazi’de 6 gün önce kaybolan ve Alibey Barajı’nda cansız bedeni bulunan 70 yaşındaki demans hastası İshak Öztürk, öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlandı. 28 Nisan’da Bağcılar’dan yürüyerek Sultangazi’ye geldiği belirlenen Öztürk’ün yanında bulunan telefonun sinyalinin son olarak Sultangazi Mimar Sinan Kent Ormanı’ndan alındığı tespit edildi.

ARAMA ÇALIŞMALARI VE CENAZE İŞLEMLERİ

Demans hastası İshak Öztürk, AKUT, AFAD, UMKE, Jandarma, köpekli arama ekipleri ve dronların bulunduğu bir ekip tarafından aranmıştı. 6 günü bulan çalışmalar sonrasında Alibey Barajı’ndaki balçık arazide cansız bedeni bulunan Öztürk, Adli Tıp Kurumu’nda otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından ailesine teslim edildi.

İshak Öztürk, Sultangazi Habipler Yayla köyü Merkez Camii’nde öğle namazını takip eden cenaze namazının ardından Sultangazi Yayla Mezarlığı’na defnedildi. Cenaze törenine ailesi, akrabaları ve yakın dostları katıldı.