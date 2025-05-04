İshak Öztürk Toprağa Verildi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TEKNOFEST KKTC'ye katılan gençlerin, teknolojiyi kullanarak dünya genelinde seslerini duyuracaklarını ifade etti. Türkiye Yüzyılı'nın KKTC için de geçerli olduğunu vurguladı.