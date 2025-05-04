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İshak Öztürk Toprağa Verildi

KAYBOLAN İSHAK ÖZTÜRK’ÜN CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Sultangazi’de kaybolduktan 6 gün sonra Alibeyköy Baraj Gölü’nde cansız bedeni tespit edilen İshak Öztürk, son yolculuğuna uğurlandı. 70 yaşındaki demans hastası olan İshak Öztürk, 28 Nisan’da Sultangazi’de kayboldu. En son Sultangazi Mimar Sinan Kent Ormanı yakınlarında görüldüğü belirlenen Öztürk’ün cansız bedeni, AKUT, AFAD, UMKE, jandarma, köpekli arama ekipleri ve dronların katılımıyla gerçekleştirilen 6 gün süren yoğun arama çalışmalarının ardından Alibeyköy Baraj Gölü’ndeki balçık alanda bulundu.

CENAZE TÖRENİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Adli Tıp Kurumu’nda otopsi işlemleri tamamlanan İshak Öztürk’ün cenazesi, ailesine teslim edildi. Öztürk’ün cenazesi, Sultangazi Habibler Yayla Köyü Merkez Camii’nde öğle namazı sonrasında kılınan cenaze namazının ardından Sultançiftliği Mezarlığı’nda yer alan aile kabristanında toprağa verildi.

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