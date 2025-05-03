İshak Öztürk’ün Cenazesi Ailesine Verildi

İSHAK ÖZTÜRK’ÜN CENAZESİ AİLESİNE TESLİM EDİLDİ

Sultangazi’de 6 gün önce kaybolan 70 yaşındaki demans hastası İshak Öztürk’ün cenazesi, Adli Tıp Kurumu’nda yapılan incelemelerin ardından ailesine teslim edildi. 28 Nisan’da Bağcılar’dan yürüyerek Sultangazi’ye geldiği belirlenen İshak Öztürk’ün son sinyalinin Sultangazi Mimar Sinan Kent Ormanı’ndan alındığı tespit edildi.

ARAMA ÇALIŞMALARI SONUCUNDA CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Demans hastası İshak Öztürk, AKUT, AFAD, UMKE, Jandarma ve köpekli arama ekiplerinin yanı sıra dronların da dahil olduğu ekipler tarafından arandı. 6 günlük arama faaliyetleri sonucunda, Alibey Barajı’ndaki balçık arazide cansız bedeni bulundu. Cenazesi, Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi.

CENAZE NAMAZI YARIN KILINACAK

İshak Öztürk’ün akrabası Murat Gülünay, “Pazartesi günü saat 13.00-14.00 gibi evden çıkıyor, kamera kayıtları var zaten. Sağ olsun AKUT, jandarma ve diğer ekipler ellerinden geleni yaptılar ama maalesef cenazesine ulaştık. Pazartesi günü akşam 17.00’den cumartesi saat 13.00’e kadar yaklaşık 6 gün suyun içindeydi. Son zamanlarda zaten hastalığı ilerlemişti, kontrol edemiyorlardı kendisini. Sinyal orada kesilince dediler oradadır ama maalesef gölde cansız bedenini bulduk,” dedi. Cenaze namazının yarın Sultangazi Habibler Yayla Köyü Merkez Camii’nde kılınacağı ve ardından Sultançiftliği Mezarlığı’na defnedileceği belirtildi.