İshak Öztürk’ün Cenazesi Toprağa Verildi

ALİBEY BARAJINDA BULUNAN İSHAK ÖZTÜRK, KALBİNDEN VEDA ETTİ

İstanbul’un Sultangazi ilçesinde 6 gün önce kaybolan ve Alibey Barajı’nda cansız bedeni bulunan 70 yaşındaki demans hastası İshak Öztürk, öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazı ile son yolculuğuna uğurlandı.

YÜRÜYEREK GİTTİĞİ YERDE BULUNDU

İshak Öztürk’ün 28 Nisan’da Bağcılar’dan yürüyerek Sultangazi’ye geldiği belirlendi. Kendisine ait telefondan en son Sultangazi Mimar Sinan Kent Ormanı’nda sinyal alındığı tespit edildi. Demans hastalığı nedeniyle kaybolan İshak Öztürk, AKUT, AFAD, UMKE, Jandarma, köpekli arama ekipleri ve dronların dahil olduğu çalışmalarla arandı. 6 gün süren arama faaliyetlerinin ardından Öztürk, Alibey Barajı’ndaki balçık arazide cansız bedeni ile bulundu ve Adli Tıp Kurumu’nda otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından ailesine teslim edildi.

CENAZE TÖRENİ VE DEFİN

Cenaze namazı, Sultangazi Habipler Yayla köyü Merkez Camii’nde öğle namazının ardından kılındı. Cenaze törenine Öztürk’ün ailesi, akrabaları ve yakınları katılırken, 70 yaşındaki merhum İshak Öztürk Sultangazi Yayla Mezarlığı’na defnedildi.