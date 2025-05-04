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İshak Öztürk’ün cenazesi toprağa verildi

CENAZE TÖRENİ GERÇEKLEŞTİ

Sultangazi’de kaybolduktan 5 gün sonra gölet kenarında ölü bulunan 56 yaşındaki demans hastası İshak Öztürk’ün cenazesi defnedildi. 28 Nisan’da kaybolan Öztürk, 3 Mayıs’ta Mimar Sinan Kent Ormanı’ndaki göletin kenarında ölü olarak bulundu. Cenaze namazı, tadilattaki Habibler Yayla Köyü Merkez Camisi’nin çevresindeki meydanda öğle vakti kılındı. Törene, Öztürk’ün ailesi, yakınları ve bazı vatandaşlar katıldı. Cenaze, daha sonra Habipler Yayla Mezarlığı’na defnedildi.

KAYIP İŞLEMLERİ BAŞLATILDI

28 Nisan’da haber alınamaması üzerine Öztürk’ün yakınları durumu polise bildirdi. Telefonundan son olarak sinyal alındığı Sultangazi Mimar Sinan Kent Ormanı’nda arama çalışmaları başlatıldı. Ekipler, ormanda geniş çaplı arama gerçekleştirerek İshak Öztürk’ü 3 Mayıs’ta gölet kenarında ölü olarak buldu. Bu trajik olay, bölgede büyük bir üzüntü yarattı.

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