İshak Paşa Sarayı’na Yoğun İlgi Var

İSHAK PAŞA SARAYI’NIN TARİHİ VE MİMARİSİ

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde bulunan İshak Paşa Sarayı, Osmanlı Devleti’nin doğudaki en önemli yapılarından biri olma özelliği taşıyor. Eşsiz mimarisini 235 yıldır koruyan bu saray, yapımının 99 yıl sürdüğü bir süreçten sonra, hem yerli hem de yabancı turistleri kendine çekiyor ve tarihin derinliklerine ışık tutuyor. Saray, Doğu Anadolu Bölgesi’nde yer alıyor ve sarp kayalıkların üzerine konumlanarak kartal yuvası görünümüyle dikkat çekiyor. 116 odası ile Anadolu’nun nadide eserleri arasında yer alan bu tarihi yapı, içerisinde harem, hamam, zindan ve cami barındırıyor. Ayrıca, sarayda uygulanan kalorifer sistemi, Anadolu’daki ilk örneklerden biri olarak biliniyor.

YAPIM SÜRECİ VE SANATSAL DEĞERİ

İshak Paşa Sarayı’nın inşasına 1685 yılında başlamış olan Kürt beylerinden Mahmut Paşa, onun yeğeni veya akrabası olarak tanınan İshak Paşa’nın eklemeleriyle 1784 yılında tamamlanıyor. Saray, kabartma ve süslemeleri ile Selçuklu sanatının özelliklerini yansıtıyor. İlçe merkezinden 7 kilometre uzaklıkta, bin 900 rakımlı bir tepe üzerinde kurulmuş olan bu tarihi yapı, dört mevsim boyunca yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Ayrıca, UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi’nde de yer alması, İshak Paşa Sarayı’nın kültürel ve tarihi önemini artırıyor.