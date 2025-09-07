Ishiba Shigeru İstifa Edeceğini Açıkladı

ISTİFANIN NEDENLERİ

Japonya Başbakanı Ishiba Shigeru, temmuz ayında gerçekleştirilen Danışman Meclisi seçim sonuçlarını göz önünde bulundurarak Başbakanlık ve Liberal Demokrat Parti (LDP) Genel Başkanlığı görevlerinden ayrılacağını duyurdu. Tokyo’da düzenlenen basın toplantısında, iktidardaki LDP ve koalisyon ortağı Komeito’nun meclis çoğunluğunu kaybettiğini hatırlatan Ishiba, seçim hedeflerinin gerçekleştirilmediğini belirtti.

SORUMLULUK VE İSTİFA

Seçimdeki yenilginin sorumluluğunu üstlendiğini dile getiren Ishiba, sonuçların etkisiyle istifa kararı aldığını açıkladı. LDP’nin gelecekte var olabilmesi için değişim gerektiğine dikkat çeken Ishiba, “Hala başarmamız gereken şeyler olduğunu düşünsem de istifa etme konusunda zor bir karar aldım” dedi. Parti içinde bölünmeyi önlemenin, istifasının temel amaçlarından biri olduğunu vurguladı.

HALKTAKİ GÜVENSİZLİK

Japonya halkından özür dileyen Ishiba, siyaset ve ekonomik alanlarda kamuoyundaki güvensizliğin giderilememiş olmasının en büyük pişmanlığı olduğunu ifade etti. Ayrıca, ABD ile yürütülen gümrük vergisi müzakerelerinin de istifasında etkili olduğunu belirtti. Müzekerenin önemli bir dönüm noktasına ulaştığını savunan Ishiba, yeni LDP liderinin ülkenin bölgesel ortaklarıyla, özellikle Amerika ile daha güçlü ilişkiler sürdürmesini beklediğini söyledi. Önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek parti liderlik seçiminde yarışmayacağını da duyurdu.