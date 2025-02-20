Isı Yalıtım Standartları Artık 6 Bölge

GÜNCELLENEN STANDARTLAR

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, iklim koşullarını göz önünde bulundurarak “TS 825 Binalarda Isı Yalıtım Kuralları Standardı ile İlgili Tebliğ”i güncelledi. Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan bu tebliğ, Resmi Gazete’nin güncel sayısında yayımlandı ve 1 Nisan’dan itibaren yürürlüğe girecek. Bu yeni düzenleme ile binalarda uygulanacak yalıtım kalınlıkları belirgin bir şekilde yeniden tanımlandı.

BİNA ISI BÖLGELERİ

Yeni tebliğe göre, Türkiye’nin 4 ısı bölgesi olarak belirlenen yapısı, 6 ısı bölgesine ayrıldı. Bu doğrultuda, yalıtım uygulamalarındaki kalınlıkların yapının bulunduğu iklim özelliklerine ve koşullarına özel olması sağlandı. Tebliğe uygun bir şekilde inşa edilecek yapılar, konfor koşullarında herhangi bir değişiklik olmadan enerji faturalarında yüzde 25 azalma sağlayacak.

ENERJİ TASARRUFU VE ÇEVRESEL FAYDA

Her yıl yeni inşa edilecek binaların toplamda yıllık 2,5 teravatsaat enerji tasarrufu yapması öngörülüyor. Bu miktar, Atatürk Barajı’nın 3 aylık enerji üretimine eşdeğer bir tasarruf anlamına geliyor. Ayrıca, bu yapıların inşasıyla birlikte doğaya yılda 600 milyon ton eşdeğerinde karbondioksit salınımının önlenmesi hedefleniyor.