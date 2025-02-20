Isı Yalıtım Standartları Yeniden Belirlendi

GÜNCELLENEN YALITIM STANDARTLARI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, iklim koşullarını göz önünde bulundurarak “TS 825 Binalarda Isı Yalıtım Kuralları Standardı ile İlgili Tebliğ”i güncelledi. Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan bu tebliğ, bugün Resmi Gazete’de yayımlanarak 1 Nisan itibarıyla yürürlüğe girecek. Bu yeni düzenleme ile binalardaki yalıtım standartları, 6 farklı bölgeye ayrılarak yeniden belirlendi.

YENİ YALITIM KALINLIKLARI

Yeni tebliğ ile Türkiye, 4 ısı bölgesinden 6 ısı bölgesine ayrıldı ve yalıtım kalınlıkları, her bölgenin iklim koşuluna uygun olarak detaylandırıldı. Uygulanacak olan yalıtım kalınlıkları, yapının bulunduğu iklime ve koşullara özel hale getirildi. Tebliğe uygun olarak inşa edilen binalarda konfor koşulları değişmeden enerji faturalarının yüzde 25 düşmesi sağlanabiliyor. Bu sayede, her yıl yeni inşa edilecek binalarda toplamda 2,5 teravatsaat enerji tasarrufu sağlanacak ki bu da Atatürk Barajı’nın 3 ayda ürettiği enerjiye eşit.

KARBONDİOKSİT SALINIMINI AZALTMAK

Bu yeni düzenlemelerin bir diğer faydası da, doğaya yılda 600 milyon ton eşdeğerinde karbondioksit salınımını engellemek olacak. Böylece, çevresel etkilerin azaltılması hedefleniyor.