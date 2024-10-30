“İsias Hotel’in Yıkılması İçin Yeni Rapor”

YENİ BİLİRKİŞİ RAPORU HAZIRLANDI

6 Şubat’taki depremler sırasında yıkılan İsias Hotel ile ilgili olarak güncellenmiş bir bilirkişi raporu hazırlandı. Tarafların bu rapora itiraz etmesi sonrasında mahkeme, yeni bir bilirkişi heyeti kurulmasına karar verdi. İstanbul Teknik Üniversitesi ve Dokuz Eylüll Üniversitesi’nden 7 akademisyen, 170 sayfadan oluşan bu raporu oluşturdu. Mahkeme dosyasına eklenen raporda, heyetin 3 gün boyunca otelin bulunduğu alanda inceleme yaptığı belirtildi. Raporda, binanın betonlarının üretiminde kullanılan agregaların kusurlu olduğu ve betonun basınç dayanımının değişkenlik gösterdiği ifade edildi. Ayrıca, etriyelerin 135 derece kıvrılmadığı ve sargılama bölgesinin gerektiği gibi sıkılaştırılmadığı gibi çeşitli teknik eksiklikler kaydedildi. 2001 yılında verilmiş olan tadilat ruhsatında belirtilen 2 asansör ve tesisat bacası yapımında asmolen döşeme ile ilgili boşlukların açıldığı da vurgulandı. Bina statik ve betonarme projelerinin de deprem yönetmeliklerine uygun şekilde tasarlanmadığı aktarılmakta. Rapor, sonradan binaya kat ilave edilmesinin projeye aykırı olduğunu da içermekte.

YETERSİZ ZEMİN ETÜDÜ

Raporda, deprem hesabında kullanılan parametre bilgilerinin eksik olduğu ifade edildi. Tutuksuz sanık inşaat mühendisi Halil Bağcı tarafından hazırlanan statik hesap raporunun, otelin deprem güvenliğine dair yeterli olmayacağına dikkat çekildi. Ayrıca, Adıyaman merkezde 2 Eylül 1999 tarihinden itibaren zemin etüdü çalışmasının zorunlu hale getirildiği fakat otelin bulunduğu parselde bu çalışmanın yapılmadığı ifade edildi. Binaya ruhsatsız kat eklenmesi sırasında gerekli yapı ruhsatının alınması gerektiğinin altı çizildi ve şu bilgiler verildi: “Bu ruhsatın alınabilmesi için binanın statik hesaplarının yeniden yapılarak yapının güvenli olduğunun gösterilmesi ve yeterli projelerin hazırlanması zorunludur.” Raporda, deprem yönetmeliğine uygun deprem performans analizinin yapılması gerektiği ve bu sürecin atlanmasının sorun oluşturduğu belirtildi.

KALİTE SORUNLARI TESPİT EDİLDİ

Beton kalitesinin otel için yetersiz olduğuna dair raporda, “2001 yılında tadilat yapı ruhsatı alınırken, mevcut malzeme özellikleri, eleman boyutları ve donatı miktarları belirlenerek tasarım 1998 Deprem Yönetmeliği’ne göre yapılsaydı, bu yapının bu depremde yıkılması beklenmezdi.” deniliyor. Ayrıca, yapının düşey taşıyıcılığının kaybolduğu ve üst yapının ivmeli olarak zemine doğru hareket etmesi neticesinde yıkıldığı aktarılıyor. Tüm sanıkların binanın inşaat aşamasındaki olumsuzluklarla ilgili çeşitli sorumlulukları olduğu ifade ediliyor.

DEPREM SONRASI YAŞANANLAR

Kahramanmaraş merkezli depremlerde, KKTC’den gelen sporcular dahil olmak üzere 72 kişinin yaşamını yitirdiği Grand İsias Hotel’e dair otel sahibi olan tutuklu sanıklar Ahmet Bozkurt, oğlu Mehmet Fatih Bozkurt ve mimar Erdem Yıldız ile birlikte tutuksuz 8 sanık hakkında iddianame hazırlandı. Sanıkların, “Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma” suçundan 2 yıl 8 aydan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası alması isteniyor. 1993 yılında konut olarak inşa edilen otelin, 2016 yılında ruhsatsız olarak bir kat eklendiği, binada kullanılan malzemenin kalitesinin yetersiz olduğu ve yönetmeliklere uyulmadığı durumu da belirtiliyor. Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın 5. duruşması ise 3 Aralık’ta yapılacak.