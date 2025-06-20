IşİD, Yedinci Ekim’de Gazze’ye Savaş Başladı

ORDUYA DESTEK İÇİN YENİ SEVKİYAT

İsrail Savunma Bakanlığı, ABD ve Almanya’dan gelen, orduyu desteklemek amacıyla donanımlı 14 yeni askeri kargo uçağının ülkeye ulaştığını açıkladı. Yapılan yazılı açıklamada, söz konusu uçakların, 13 Haziran’da İran’a karşı başlatılan saldırılar çerçevesinde İsrail’e getirildiği belirtildi.

ASKERİ HAZIRLIKLARI GÜÇLENDİRİYOR

Sevkiyatın, ordunun ‘operasyonel hazırlığını’ desteklemek için gerçekleştirildiği ifade edildi. Açıklamaya göre, bu taşımalar, 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze’ye karşı başlatılan savaş döneminde İsrail’e ulaşan 800’den fazla askeri kargo uçağının bir devamı niteliğinde.

EKİPMAN HAKKINDAA AÇIKLAMA YOK

İsrail Savunma Bakanlığı, taşınan ekipmanların özellikleri hakkında bilgi vermezken, Washington ve Berlin’den konuya dair herhangi bir açıklama gelmedi.