Haberler

IşİD, Yedinci Ekim’de Gazze’ye Savaş Başladı

ORDUYA DESTEK İÇİN YENİ SEVKİYAT

İsrail Savunma Bakanlığı, ABD ve Almanya’dan gelen, orduyu desteklemek amacıyla donanımlı 14 yeni askeri kargo uçağının ülkeye ulaştığını açıkladı. Yapılan yazılı açıklamada, söz konusu uçakların, 13 Haziran’da İran’a karşı başlatılan saldırılar çerçevesinde İsrail’e getirildiği belirtildi.

ASKERİ HAZIRLIKLARI GÜÇLENDİRİYOR

Sevkiyatın, ordunun ‘operasyonel hazırlığını’ desteklemek için gerçekleştirildiği ifade edildi. Açıklamaya göre, bu taşımalar, 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze’ye karşı başlatılan savaş döneminde İsrail’e ulaşan 800’den fazla askeri kargo uçağının bir devamı niteliğinde.

EKİPMAN HAKKINDAA AÇIKLAMA YOK

İsrail Savunma Bakanlığı, taşınan ekipmanların özellikleri hakkında bilgi vermezken, Washington ve Berlin’den konuya dair herhangi bir açıklama gelmedi.

ÖNEMLİ

Haberler

Peren Birsaygılı Mut, Siyonist Edebiyatı İnceledi

Yazar Peren Birsaygılı Mut, İsrail'in kuruluşunda etkili olan 30 siyonist yazarın eserlerini ve dönemin yayın organlarını derinlemesine inceledi.
Haberler

Edirne Vali Yardımcısı Vefat Etti

Ani kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden Edirne Vali Yardımcısı Erdoğan Beypınar, hem meslektaşları hem de halk tarafından sevilen bir isimdi. Valilik, vefatına üzüntüyle yanıt verdi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.