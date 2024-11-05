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Ekonomi

Işıkhan’dan Asgari Ücret ve Emeklilik Açıklaması

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EMEKLİLİK SİSTEMİNE YENİ DOKUNUŞ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücret ve emeklilik sistemiyle ilgili önemli bilgiler paylaştı. “Emeklilik sisteminde değişiklik olacak mı?” sorusuna yanıt veren Bakan Işıkhan, bu konu üzerinde çalışmaların sürdüğünü belirtti.

ASGARİ ÜCRETİ BELİRLEME TARİHİ

Bakan Işıkhan, asgari ücretle ilgili de bilgi vererek, güncel ekonomik koşullara bağlı olarak yapılacak olan değerlendirmelerin zamanlaması hakkında tarih sundu. Bu gelişmeler, çalışanlar ve emekliler arasında merak konusu olabiliyor.

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