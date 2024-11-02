Işıkhan: Türkiye’nin Potansiyeli Bu Topraklarda Mevcut**

BEKA MÜCADELESİNE VURGU

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, “Türkiye’nin kaybedecek bir dakikası dahi yoktur. Bir taraftan içeride bir taraftan dışarıda büyük bir beka mücadelesi veriyoruz.” ifadesini kullandı. Işıkhan, Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu’nda düzenlenen “Türkiye Yüzyılı’nda Çalışma Hayatı Buluşmaları” programında sanayiciler ve iş insanlarıyla bir araya geldi. Burada, iş insanlarının taleplerini dinleyen Işıkhan, çalışma hayatının paydaşlarıyla sıkça bir araya gelmenin önemine değindi ve şehrin ihtiyaçlarını yerinde belirlemeye yönelik çaba içinde olduklarını dile getirdi.

ÇALIŞMA HAYATININ GÜÇLENDİRİLMESİ

Işıkhan, “Neyi nasıl daha iyi hale getirebiliriz bunun için çabalıyoruz.” sözleriyle hükümetin, geçmiş dönemlerin ekonomik ve sosyal enkazını temizleme çabalarına vurgu yaptı. “Şimdi artık yükselmek ve ülkemize yeni bir vizyon çizme zamanı” diyen Işıkhan, Türkiye’nin önemli bir dönüm noktası yaşadığını belirtti. İçeride istikrarlı bir birlik atmosferinin, dışarıda güçlü olmak için temel şart olduğunun altını çizen Işıkhan, “Dışarıda güçlü olabilmenin yolu hiç kuşkusuz içeride oluşacak istikrarlı bir birlik ve beraberlik atmosferinden geçmektedir.” dedi. TUSAŞ’a yapılan saldırıya da değinerek, “Türkiye’nin yükselişine engel olmaya çalışanlar asla pes etmiyorlar.” şeklinde konuştu ve şehitlere rahmet diledi.

DESTEKLERİMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ

Işıkhan, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da birlikte çalışma kararlılığında olduklarını ifade etti. Ekonomik kalkınma için dört koldan çalışmanın gerekliliğine dikkat çeken Işıkhan, çalışma hayatı ve sosyal güvenlik sisteminin sağlıklı bir işleyişinin önemini vurguladı. “İşverenlerimizin karşılaştığı zorlukları azaltmak ve bürokratik yükü hafifletmeye yönelik çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor.” dedi. İŞKUR aracılığıyla işverenler ve işçilerin bir araya getirilmesine de destek verdiklerinin altını çizdi.

YÜZYILIK HEDEFLERİMİZE ULAŞACAĞIZ

Işıkhan, Türkiye’nin çalışma hayatını yüz yıllık vizyonuna uygun hale getirmeye kararlı olduklarını ifade etti. Sosyal güvenlik sisteminin dünya genelinde örnek alındığını belirten Işıkhan, “Türkiye bugün 5 yıllık değil, 100 yıllık kalkınma planları yapan bir ülke haline gelmiştir.” şeklinde konuştu. Türkiye’nin yüzyıllık hedeflerine ulaşması için gerekli kaynakların bulunduğunu vurgulayan Işıkhan, “Bu nokta işçisi, işvereni, devleti ve milletiyle birlikte hepimize düşen önemli görevler söz konusu.” dedi ve ülkesinin kalkınmasına katkıda bulunan tüm bireylerin yanında olmaya devam edeceklerini belirtti.