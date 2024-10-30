Işıkhan: Yeni İş Birlikleri Vatandaşlara Fayda Sağlayacak

TOPLANTININ AMACI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın düzenlediği ‘Türk Devletlerinde Çalışma Hayatı ve Sosyal Koruma Uluslararası Konferansı’ (TDÇHSK 2024) çerçevesinde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın başkanlığında ‘Sosyal Koruma, Çalışma Hayatı ve Sosyal Hizmetler’ konulu bir Yuvarlak Masa Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya Azerbaycan Çalışma ve Halkın Sosyal Koruması Bakanı Sahil Babayev, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri Kubaniçbek Ömüraliyev ile İslam İşbirliği Teşkilatı Çalışma Merkezi Genel Müdürü Azar Bayramov ve diğer heyetler katılım gösterecek.

ÖNEMLİ DEĞERLENDİRMELER

31 Ekim-1 Kasım tarihleri arasında yapılacak TDÇHSK 2024 öncesinde katılımcılar toplantıda çeşitli değerlendirmelerde bulundu. Bakan Işıkhan, açılış konuşmasında Türk Devletlerinin çalışma yaşamı ve sosyal koruma alanlarında iş birliğini artırmak adına bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Türk Devletleri Teşkilatı’nın bölgesel ve küresel iş birliği açısından stratejik bir yapı olduğunu ifade ettiğini hatırlatan Işıkhan, “Sayın Cumhurbaşkanımız ve diğer üye ve gözlemci ülkelerimizin liderleri; müşterek bir akılla, teşkilatın yalnızca bir iş birliği platformu değil, aynı zamanda Türk milletlerinin kaynaşmasını ve ortak idealler etrafında kenetlenmesini sağlayacak bir yapı haline gelmesi için kararlılıkla çalışmaktadır.” dedi.

GÜÇLÜ İŞ BİRLİĞİ VURGUSU

Işıkhan, gerçekleştirecekleri her çalışmayı, bu bilinçle yapacaklarını vurgulayarak, daha güçlü bir yapı oluşturmak için çaba göstereceklerini ifade etti. Bu bağlamda sosyal koruma sistemlerinin güçlendirilmesi, Türk devletleri arasında işgücü hareketliliğinin düzenlenmesi, çalışan haklarının korunması ve sosyal hizmetlerin erişilebilir hale getirilmesi gibi konularda iş birliğini derinleştirme arzusunda olduklarını belirtti. “Sosyal koruma ve çalışma yaşamı alanında geliştireceğimiz yeni iş birlikleri sadece ülkelerimizin refahını artıracak, aynı zamanda vatandaşlarımıza daha iyi bir yaşam sunmamıza yardımcı olacaktır.” şeklinde konuştu.