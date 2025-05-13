Işıklarda Çarpışma: Sürücü Yaralandı

Olayın Gerçekleştiği Yer ve Zaman

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde, ışıkta bekleyen bir tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü hafif yaralandı. Kaza, İslahiye ilçesi Otogar kavşağı Hatay–Nurdağı istikametinde meydana geldi.

Kaza Ayrıntıları

İddiaya göre, Şefik S. yönetimindeki 34 SZ 2939 plakalı otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen Adem B. idaresindeki 46 ABP 572 plakalı Mercedes marka tıra arkasından çarptı. Kazada, otomobilin ön kısmı tırın altına girdi ve sürücü hafif yaralandı. Yaralı sürücü, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavi edildi.

Trafik Durumu ve Soruşturma

Kaza nedeniyle yoldaki trafik akışı bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Araçların kenara alınmasının ardından trafik tekrar normale döndü. Kaza ile ilgili olarak soruşturma devam ediyor.