Işıklı Gölü, Tatilcilerin İlgi Odağı

ÇİVRİL İLÇESİNDE YENİ TURİSTİK MERKEZ: IŞIKLI GÖLÜ

Işıklı Gölü, Denizli’nin Çivril ilçesinde nilüfer çiçeklerinin kapladığı yüzeyiyle tatilcilerin ilgi odağı haline geldi. Beydilli Mahalle Muhtarı Sezai Başçiftçi, “Geç keşfedilmiş hazine” olarak nitelendirdiği gölde, temmuz ortasına kadar 100 bin ziyaretçi beklediklerini belirtti. Denizli kent merkezine 120 kilometre uzaklıktaki bu doğal güzellik, temiz suyu ve nilüfer çiçekleri ile turistleri kendine çekiyor. Yaklaşık 7 bin 300 hektarlık alana yayılmış gölde, kuş ve balık çeşitlerinin yanı sıra birçok bitki türü de bulunuyor. Mayıs başından temmuz sonuna kadar göl, nilüferler ile kaplanarak binlerce ziyaretçiye ev sahipliği yapıyor.

TEKNELİ GEZİLER VE DOĞANIN KEYFİ

Yöre halkının oluşturduğu su ürünleri kooperatifine kayıtlı 50 tur teknesi, ziyaretçileri gölde gezinti yapmaya davet ediyor. Misafirler, nilüfer çiçeklerinin arasında dolanan 4 kişilik teknelerle 1 saatlik bir tur yapıp, sahilden yaklaşık 2 kilometre ileride mola verebiliyorlar. Bu tur esnasında farklı kuş türlerini gözlemleme fırsatını yakalıyorlar. Göl kenarında bulunan balık restoranlarında ise yöre halkı tarafından sunulan gözleme ve çay da tatlı bir mola imkanı sunuyor. Başçiftçi, 1 Haziran itibarıyla açılan sezonda gölün yoğun şekilde ziyaret edildiğini ve 100 bin yerli ve yabancı turiste ulaşmayı hedeflediklerini belirtti.

EN İYİ HİZMET ANLAYIŞI

Beydilli Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Ferit Oğuz, kooperatif üyelerinin eğitimli ve tekne kaptanı ehliyetine sahip olduğunu söyleyerek, “Misafirlerimize en iyi hizmet için çabalıyoruz. Onlara unutulmaz sürede geziler düzenleyerek gölümüzü tanıtmaya gayret ediyoruz. Çok sayıda misafir ağırladık ve hiç kimseden şikayet almadık” diye konuştu.

ZİYARETÇİLERİN BEĞENİSİ

Uşak’tan göle gelen ziyaretçilerden Salih Kılıç, “İlk defa geçen yıl gelmiştim, yeniden geldik. Nilüferler dünya harikası güzellikte. Ender bulunan bir doğa harikası. Sadece nilüferler değil, gölde motorlarla gezmek de büyük keyif veriyor. Şehir hayatında bulamayacağınız yaban ördekleri, karabataklar eşliğinde bu doğayla iç içe olmaktan keyif aldım. İzmir’den, Bursa’dan da misafir getirdim. Herkesin burayı görmesini tavsiye ediyorum” dedi.

Gölü ailesiyle ziyaret eden Keziban Çiftçi, turda fotoğraf çekmeyi çok sevdiğini ifade etti. Bursa’dan gelip Işıklı Gölü’nü ziyaret eden Recep Çetin ise “Nilüfer çiçekleri çok güzel. Gölü gezmeyi ben de herkese tavsiye ediyorum” diye belirtti.