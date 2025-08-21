Işıktaş Kardeşler Evlerinde Ölü Bulundu

KARDEŞLERİN CANSIZ BEDENLERİ BULUNDU

Mardin’in Artuklu ilçesinde, kendilerinden haber alınamayan Muatter Işıktaş ile Leyla Işıktaş (60), evlerinde ölü halde bulundu. Merkez Artuklu ilçesi Saraçoğlu Mahallesi Yeniyol Caddesi’nde ikamet eden Leyla Işıktaş ile ablası Muatter Işıktaş’tan haber alamayan aileleri, durumu polise bildirdi.

POLİS EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Olay üzerine saat 15.00’te adrese sevk edilen polis ekipleri, kapıyı kırarak içeri girdi. Leyla ve Muatter Işıktaş’ı, hareketsiz halde yatarken buldular. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk kontrolünde, kardeşlerin yaşamını yitirdiği tespit edildi. Yapılan ilk incelemeye göre, Işıktaş kardeşlerin yaklaşık 10 gün önce hayatlarını kaybettikleri belirlendi. Cenazeler morga kaldırıldı ve abla kardeşlerin kesin ölüm nedenleri için otopsi yapılacağı bildirildi.