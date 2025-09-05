İsim Benzerliği Can Sıktı: Ölüm Tehditleri Aldım

İFLAS AVUKATININ ZOR GÜNLERİ

ABD’nin Indiana eyaletinde yaşayan avukat Mark Zuckerberg, isim benzerliği nedeniyle hayatının kabusa dönüştüğünü belirtiyor. Dünyaca tanınan Meta CEO’su Mark Zuckerberg’le aynı ismi taşıyan avukat, sosyal medya platformlarında karşılaştığı engellemeler, yanlış anlamalar ve hatta ölüm tehditleriyle başa çıkmakta zorlanıyor.

FACEBOOK SAYFASI SÜREKLİ KAPANIYOR

CNBC’nin haberine göre avukat Zuckerberg, mesleğini tanıtmak amacıyla oluşturduğu ticari Facebook sayfasının son sekiz yıl içinde tam beş kez kapatıldığını aktarıyor. Facebook’un, sayfasını Meta CEO’sunu taklit ettiği iddiasıyla sürekli olarak devre dışı bıraktığını ifade eden avukat, bu süreçte 11 bin dolardan fazla reklam bedeli harcadığına da dikkat çekti.

BİR ZAMANLAR EŞİT OLMUYORLAR

Zuckerberg, kariyerine başladığında Meta CEO’sunun henüz üç yaşında olduğunu hatırlatırken, isim benzerliğinin hayatını zorlaştırdığını söylüyor. 2020 yılında yazdığı bir e-postada ise “Daha genç ve zengin Mark Zuckerberg’le karşılaşırsanız, ona selamımı iletin. Bana her gün büyük sıkıntı veriyor” ifadesinin geçtiği ortaya çıktı.

TEHDİTLERLE YÜZLEŞİYOR

Avukat Zuckerberg, kendisine yanlış yönlendirilen telefon ve mesajlar yüzünden sıklıkla tehditlere maruz kaldığını dile getiriyor. Bu mesajların arasında para talepleri ve ölüm tehditleri olduğunu belirten avukat, bu durumun artık gelir kaybına yol açtığını aktarıyor. Bu nedenle kimliğini kanıtlamak adına “iammarkzuckerberg.com” adında bir internet sitesi kurduğunu da kaydediyor.

KOMİK ANILARLA DOLU

İsim benzerliğinin sadece tehditlerle değil, aynı zamanda komik olaylarla da sonuçlandığını paylaşan avukat, Las Vegas’ta bir konuşma yapmak için gittiğinde yaşadığı bir olayı da anlattı. “Yürüyen merdivenlerin altında ‘Mark Zuckerberg’ yazılı bir tabela tutan bir şoför beni bekliyordu. Hayal kırıklığına uğrayan kalabalık, Meta CEO’su yerine beni görünce şaşkına döndü” şeklinde ifadeler kullanarak bu anısını aktardı.