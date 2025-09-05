İsim Benzerliği Yüzünden Sıkıntı Yaşıyorum

İFLAS AVUKATININ ZORLUKLARI

ABD’nin Indiana eyaletinde yaşayan iflas avukatı Mark Zuckerberg, isim benzerliği nedeni ile hayatının kâbusa döndüğünü ifade ediyor. Dünyaca ünlü Meta CEO’su Mark Zuckerberg ile aynı ismi taşıyan bu avukat, yıllardır sosyal medya platformlarında karşılaştığı engellemeler, yanlış anlaşılmalar ve hatta ölüm tehditleri ile mücadele ediyor.

FACEBOOK ENGELLEMELERİ

CNBC’nin haberine göre, Avukat Zuckerberg, mesleğini tanıtmak amacıyla kullandığı ticari Facebook sayfasının son sekiz yıl içinde beş kez kapatıldığını belirtti. Facebook, sayfasını Meta CEO’sunu taklit ettiği gerekçesiyle tekrar tekrar devre dışı bırakıyor. Bu süreçte avukat, 11 bin dolardan fazla reklam harcaması yaptığını vurguladı.

BANİ TANIMAZLAR

Zuckerberg, mesleğe adım attığında Meta CEO’sunun yalnızca üç yaşında olduğunu hatırlatarak, isim benzerliğinin hayatını zorlaştırdığını anlattı. 2020 tarihli bir e-postasında, “Daha genç ve zengin Mark Zuckerberg’le karşılaşırsanız, ona selamımı iletin. Bana her gün büyük sıkıntı veriyor” ifadelerini kullandığı ortaya çıktı.

TEHDİTLER VE KOMİK DURUMLAR

Avukat Zuckerberg, yanlışlıkla kendisine yönlendirilmiş telefon ve mesajlar yüzünden sık sık tehditlere maruz kaldığını açıkladı. Bu mesajlar arasında para talepleri ve ölüm tehditleri bulunuyor ve artık gelir kaybına neden olduğunu belirtti. Bu durumu önlemek için “iammarkzuckerberg.com” adında bir internet sitesi kurduğunu da ekledi.

ŞAŞKINLIK ANLARI

İsim benzerliğinin yalnızca tehditlerle değil, komik durumlarla da sonuçlandığını anlatan avukat, “Las Vegas’ta konuşma yapmak için gittiğimde, yürüyen merdivenlerin altında ‘Mark Zuckerberg’ yazılı tabela tutan bir şoför beni bekliyordu. Hayal kırıklığına uğrayan kalabalık, Meta CEO’su yerine beni görünce şaşkına döndü” sözleriyle ilginç tecrübelerini paylaştı.