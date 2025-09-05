İsim Benzerliği Zorlaştırıyor: Tehditler Alıyorum

İFLAS AVUKATI ZUCKERBERG’İN YAŞADIĞI ZORLUKLAR

ABD’nin Indiana eyaletinde yaşayan iflas avukatı Mark Zuckerberg, isim benzerliği sebebiyle hayatının kâbusa dönüştüğünü ifade ediyor. Dünyaca ünlü Meta CEO’su Mark Zuckerberg’le aynı adı taşıyan avukat, yıllardır sosyal medya platformlarında süregelen engellemeler, yanlış anlaşılmalar ve hatta ölüm tehditleriyle mücadele ediyor.

FACEBOOK’TA YAŞADIĞI ENGELLER

Avukat Zuckerberg, mesleğini tanıtmak için kullandığı ticari Facebook sayfasının son sekiz yıl içerisinde beş kez kapatıldığını belirtiyor. Facebook’un, sayfasını Meta CEO’sunu taklit ettiği iddiasıyla defalarca devre dışı bıraktığını ifade eden avukat, bu süreçte 11 bin dolardan fazla reklam harcaması yaptığını vurguluyor.

İSMİ YÜZÜNDEN MARUZ KALDIĞI TEHDİTLER

Zuckerberg, mesleğe başladığında Meta CEO’sunun henüz üç yaşında olduğunu hatırlatarak isim benzerliğinin hayatını zorlaştırdığını aktarıyor. 2020 tarihli bir e-postasında, “Daha genç ve zengin Mark Zuckerberg’le karşılaşırsanız, ona selamımı iletin. Bana her gün büyük sıkıntı veriyor” ifadelerini yazdığı ortaya çıktı. Ayrıca avukat, yanlışlıkla kendisine yönlendirilen telefon ve mesajlar yüzünden sık sık tehditlere maruz kaldığını, bunların arasında para talepleri ve ölüm tehditlerinin bulunduğunu belirtiyor. Bu durumun artık gelir kaybına yol açtığını ifade eden Zuckerberg, kimliğini kanıtlamak için “iammarkzuckerberg.com” adında bir internet sitesini kurduğunu açıkladı.

İSMİ YÜZÜNDEN YAŞADIĞI KOMİK DURUMLAR

Zuckerberg, isim benzerliğinin sadece tehditlerle değil, aynı zamanda komik durumlarla da sonuçlandığını aktardı. “Las Vegas’ta konuşma yapmak için gittiğimde, yürüyen merdivenlerin altında ‘Mark Zuckerberg’ yazılı tabela tutan bir şoför beni bekliyordu. Hayal kırıklığına uğrayan kalabalık, Meta CEO’su yerine beni görünce şaşkına döndü” şeklindeki sözleriyle yaşadığı komik anları paylaştı.