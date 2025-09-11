Haberler

Işın Karaca, Manavgat’ta Konser Verdi

ŞARKICI IŞIN KARACA MANAVGAT’TA SEVENLERİYLE BULUŞTU

Şarkıcı Işın Karaca, Antalya’nın Manavgat ilçesinde hayranlarıyla bir araya geldi. Karaca, burada bulunan 5 yıldızlı bir otelde bir konser düzenledi. Repertuvarında hem hareketli hem de nostaljik şarkılar seslendiren Karaca, izleyicileri hem eğlendiriyor hem de duygulandırıyordu.

KONSERİ YERLİ VE YABANCI TURİSTLER DE İZLEDİ

Konsere, Antalyalıların yanı sıra çok sayıda yerli ve yabancı turistin ilgi gösterdiği dikkat çekti. Karaca’nın enerjik performansı, konuklardan büyük beğeni topladı.

ÖNEMLİ

Haberler

Kozan’da Trafik Polisi Ağır Yaralandı

Kozan'da ihbar için yola çıkan trafik polisi, otomobille çarpışarak ağır yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edilen polis için ilçe emniyet müdürü destek oldu.
Haberler

Ağrı Patnos’ta Kaza Oldu, Yaralı

Patnos'ta tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı; kaza nedeniyle yol bir süre trafiğe kapatıldı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.