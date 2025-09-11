Işın Karaca, Manavgat’ta Konser Verdi

ŞARKICI IŞIN KARACA MANAVGAT’TA SEVENLERİYLE BULUŞTU

Şarkıcı Işın Karaca, Antalya’nın Manavgat ilçesinde hayranlarıyla bir araya geldi. Karaca, burada bulunan 5 yıldızlı bir otelde bir konser düzenledi. Repertuvarında hem hareketli hem de nostaljik şarkılar seslendiren Karaca, izleyicileri hem eğlendiriyor hem de duygulandırıyordu.

KONSERİ YERLİ VE YABANCI TURİSTLER DE İZLEDİ

Konsere, Antalyalıların yanı sıra çok sayıda yerli ve yabancı turistin ilgi gösterdiği dikkat çekti. Karaca’nın enerjik performansı, konuklardan büyük beğeni topladı.