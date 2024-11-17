Isıtıcı Çakmak Gazı Nedeniyle Alev Aldı

KAĞITHANE’DE MARKETTE PATLAMA OLDU

Kağıthane’de bir markette meydana gelen olayda, tezgah arkasındaki ısıtıcı çakmak gazına temas ederek aniden ateş aldı. Olayı yara almadan atlatan Emir Efe Güner’in korku dolu anları, iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Bu olay, geçtiğimiz günlerde Çeliktepe Mahallesi’nde gerçekleşti.

EMİR EFE GÜNER’İN YARDIMI VE PATLAMA ANI

Alınan bilgilere göre, market sahibine yardım eden Emir Efe Güner, bir süre sonra üşüdüğü için elektrikli ısıtıcıyı çalıştırmak istedi. Müşterilerle ilgilenirken, ısıtıcının tezgah arkasında bulunan çakmak gazı tüpüne temas etmesiyle birlikte aniden bir patlama gerçekleşti. Patlama sonrasında, Güner panikle tezgahın arkasından çıkarak dışarı fırladı.

GÜVENLİK KAMERASINDAKİ GÖRÜNTÜLER

Olay sonrası vatandaşların müdahalesi ile çıkan yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yaşananlar, güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. Kamera görüntülerinde ısıtıcının bir anda parladığı ve alev aldığı görülüyor. Emir Efe Güner’in de o anda tezgahın diğer tarafına kaçış anı kameralar tarafından görüntülendi.