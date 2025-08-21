İşitme Engelli Çift Ürün Satıyor

İŞİTME ENGELLİ ÇİFTİN EMEKLERİ

KAYSERİ’nin Melikgazi ilçesinde yaşayan 64 yaşındaki Aniş ile 70 yaşındaki Osman Ertaş çifti, kendi ürettikleri peynir ve yaprak gibi ürünlerin satışını gerçekleştiriyor. Bölgeye gelen turistlere, fiyatlarını yazdıkları kağıtları göstererek, bu ürünleri satışı yapıyorlar. Aniş Ertaş, “Geçerken beni görüyorlar. Ben de onlara kağıt gösteriyorum, satıyorum” diye belirtiyor.

HAYVANCILIĞA DAYANAN GEÇİM KAYNAĞI

Mimar Sinan’ın doğup büyüdüğü Ağırnas Mahallesi’nde yaşayan Aniş ve Osman Ertaş çifti, 30 yıl önce evlendi. İkisi de işitme engelli ve konuşamayan çift, hayvancılıkla uğraşmaya başladı. Aniş, beslediği büyükbaş hayvanlardan elde ettiği sütle peynir ve yoğurt üretiyor, bu ürünleri yerli ve yabancı turistlere satarak hayatını sürdürüyor. Turistlerin kendisini anlayabilmesi için ürünleri ile ilgili bilgileri kağıtlara yazan Aniş, bu kağıtları göstererek satış gerçekleştiriyor.

OSMAN ERTAŞ’IN AÇIKLAMALARI

Osman Ertaş ise, “Ot biçip ineklere getiriyorum. Eskiden inşaat işiyle uğraşıyordum. Paraları hanım biliyor, ben çok bilmem,” diyor. Aynı zamanda, “İneği sağıyoruz, sütünü kaynatıyoruz ve satıyoruz. Dizlerim ağrıyor. Krem çalıp, hap içiyorum” ifadelerini kullanıyor. Çiftin birbirine olan destekleri ve ürettikleri ile geçimlerini sağlamak için gösterdikleri çaba dikkat çekiyor.