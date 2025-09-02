Iskele Çöktü, 2 İşçi Yaralandı

OLAYIN GERÇEĞİ

Elazığ’da inşaatta olan bir binanın dış cephesine yerleştirilen iskele çökmüş ve bu durum sonucunda 2 işçi yaralanmıştır. Olay, öğleden sonra Ataşehir Mahallesi’nde gerçekleşti. İnşaat aşamasındaki binanın dış cephesinde kurulu bulunan iskele, henüz sebebi bilinmeyen bir sebepten dolayı çökmüş.

YARALILARA YARDIM

İskelenin altında kalan 2 işçi yaralanmış. Diğer işçilerin durumu fark etmesi ile hemen sağlık ve polis ekiplerine ihbarda bulunulmuş. Yaralı işçiler, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi sürecine alınmış.

İNCELEME SÜRECİ

Olayla ilgili olarak gerekli incelemeler başlatılmış durumda. Herhangi bir ihmal veya kaza ile ilgili detaylar araştırılmakta.