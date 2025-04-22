İskelede Asılı Kalan İşçiler Kurtarıldı

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER

Antalya’da, dış cephe boyama işlemi sırasında bir apartmanın 12’nci katında meydana gelen olayda, duvarın bir kısmı yıkıldı. Bu durum sonucunda, iskelede asılı kalan işçiler Sedat Karaca ve Ömer Karayaluk, büyük bir tehlike yaşadı. Olay, saat 14.00 sularında Muratpaşa ilçesinin Yeşilbahçe Mahallesi’nde, 1447 Sokak’ta gerçekleşti.

KURTARMA ÇALIŞMALARI

Duvarın yıkılmasıyla birlikte iskele asılı kalırken, durumu fark eden diğer işçiler hemen yardım çağırdı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, merdivenli kurtarma aracıyla mahsur kalan işçilere ulaştı. Gerçekleştirilen yaklaşık yarım saatlik bir çalışma ile Sedat Karaca ve Ömer Karayaluk, merdiven aracılığıyla güvenli bir şekilde indirildi.

Olayda hafif sıyrıklarla kurtulan işçilerin sağlık durumları iyi olarak belirtildi. İşçilere “Nasıl oldu?” sorusu sorulduğunda, biri “Yukarıda duvar yıkıldı” şeklinde cevap verdi.