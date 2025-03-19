İskelenin Çökmesi İki İşçiyi Yaraladı

Olayın Gelişimi

Ümraniye’de bir inşaatta meydana gelen olayda, dış cephe iskelesinin çökmesi sonucu iki inşaat işçisi ağır yaralandı. Olay, saat 11.00 civarında Ümraniye Atakent Mahallesi’ndeki Akdeniz Caddesi’nde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, 7 katlı inşaatın beşinci katında bulunan iskele çöktü ve İsmail Bülbül ile Halil Bülbül isimli işçiler aşağı düştü.

Acil Müdahale ve Güvenlik Önlemleri

Olayın ardından hemen ambulans, polis ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralı işçileri çevredeki hastanelere götürmek üzere hazırlık yaptı. Aynı zamanda polis ekipleri, olay yerindeki güvenlik önlemlerini alarak caddeyi trafiğe kapattı.

Tanıkların Görüşleri

Olayı gören bir motosikletli kurye olan Ahmet Oral, durumu şöyle aktardı: “Bir kalabalık vardı, iki kişinin yattığını gördüm. Birisi de feryat ediyordu. Allah acil şifalar versin, durumları kritik belli. Çok zor bir durum, iki kişiydi.” Bu açıklamalar, olayın ciddiyetini ortaya koyarken, yaralıların sağlık durumu hakkında endişeleri de beraberinde getirdi.