Gündem

‘İşkence’ Ve ‘Kötü Muamele’ İddialarına Cevap

iskence-ve-kotu-muamele-iddialarina-cevap

SORUŞTURMALAR KAPSAMINDAKİ İDDİALAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmalar çerçevesinde tutuklanan bazı bireylerin aile görüşmeleri, sağlık, hijyen, barınma ve diğer temel haklarının engellendiğine dair iddialar gündeme geldi. Bu konuda Adalet Bakanı Yılmaz Tunç açıklamalarda bulundu.

ADALAT BAKANI’NDAN CEVAP

Bakan Tunç, ortaya atılan iddiaların gerçek dışı olduğunu belirterek, “Bu haklar, yasal güvence altındadır ve titiz bir şekilde uygulanmaktadır. Aksi bir durum asla söz konusu değildir.” ifadelerini kullandı. Bu açıklama, iddiaların asılsız olduğuna dair güçlü bir mesaj niteliği taşıyor.

ÖNEMLİ

Gündem

Muğla’da Fırtınada Sürüklenen Tekne Kurtarıldı

Bodrum açıklarında 3 kişinin bulunduğu 38 metrelik tekne, Kıyı Emniyet ekipleri tarafından başarılı bir şekilde kurtarıldı.
Gündem

İran: “Nükleer Silaha Zorlamayın”

Ali Laricani, İran’ın nükleer silah geliştirmediğini belirtti; ancak ABD’nin saldırı durumunda İran'ın nükleer silah üretmeye yönelmek zorunda kalabileceğini vurguladı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.