‘İşkence’ Ve ‘Kötü Muamele’ İddialarına Cevap

SORUŞTURMALAR KAPSAMINDAKİ İDDİALAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmalar çerçevesinde tutuklanan bazı bireylerin aile görüşmeleri, sağlık, hijyen, barınma ve diğer temel haklarının engellendiğine dair iddialar gündeme geldi. Bu konuda Adalet Bakanı Yılmaz Tunç açıklamalarda bulundu.

ADALAT BAKANI’NDAN CEVAP

Bakan Tunç, ortaya atılan iddiaların gerçek dışı olduğunu belirterek, “Bu haklar, yasal güvence altındadır ve titiz bir şekilde uygulanmaktadır. Aksi bir durum asla söz konusu değildir.” ifadelerini kullandı. Bu açıklama, iddiaların asılsız olduğuna dair güçlü bir mesaj niteliği taşıyor.