İskenderun 2025’te İl Oldu Mu?

İSKENDERUN’UN NÜFUS ARTISI

İskenderun, 1950-1980 yılları arasında %274 oranında bir nüfus artışı yaşamıştır. Bu dönemde, ilde Antakya merkez ilçesinin ardından en fazla nüfus barındıran yerleşim birimi olan İskenderun, aynı zamanda en hızlı büyüyen ilçe olmayı başarmıştır. Nüfus yoğunluğu ve endüstri açısından Hatay’ın önemli ilçelerinden biri olan İskenderun, Türkiye genelinde de dikkat çeken büyüklüğe sahiptir.

İSKENDERUN’UN GELİŞİMİ VE ÖZELLİKLERİ

Hatay’ın en büyük ilçesi olmasının yanı sıra, İskenderun ticaret, sanayi, deniz ticareti ve turizm alanlarında hızla gelişim gösteren bir şehir olarak öne çıkıyor. Tarihsel geçmişi, kültürel yapısı ve ekonomik unsurlarıyla İskenderun, deniz, yayla, hava ve inanç turizmi açısından da zengin bir merkezdir. Ayrıca, son derece önemli bir liman sahasına sahip olması, şehrin adını sıkça duyurmasına olanak tanımaktadır. Ancak, İskenderun il olarak tanımlanmamakta ve ilçe statüsünde kalmaktadır.