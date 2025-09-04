Haberler

İskenderun’da 2.9 Milyon Makaron Bulundu

İSKENDERUN’DA KAÇAK MAKARON OPERASYONU

Hatay ilinin İskenderun ilçesinde polis ekipleri, 2 milyon 900 bin adet makaronu ele geçirdi. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen kaçakçılık suçlarına yönelik çalışmalar sürekli olarak devam ediyor.

MOTOSİKLETİ YUNUS POLİS EKİPLERİ DURDURDU

Yapılan çalışmalar çerçevesinde, İskenderun’da motosikletli yunus polis ekipleri tarafından durdurulan bir kamyonette 2 milyon 900 bin adet bandrolsüz gümrük kaçağı makaron (filtreli sigara kağıdı) bulundu. Olayla ilgili olarak M.T. hakkında 5607 sayılı kanuna muhalefet suçundan işlem başlatıldı.

ÖNEMLİ

Haberler

Tüm Camilerde Mevlid Kandili Coşkuyla İdrak Edildi

Aydın'da Mevlid Kandili etkinliği gerçekleştirildi. İl Müftüsü Hasan Güneş, Peygamber Efendimiz'in hayatını anlatırken aile yapısına vurgu yaptı ve mazlum Müslümanlar için dualar etti.
Haberler

İstanbul’da Cinayet Olayı Yaşandı

Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan'ın öldürülmesi sonrası dikkat çekici iddialar gündeme geldi. Zanlı Mustafa Can G.'nin, Kayhan'ın restoranına alacakları yüzünden gittiği bildirildi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.