İskenderun’da 2.9 Milyon Makaron Bulundu

İSKENDERUN’DA KAÇAK MAKARON OPERASYONU

Hatay ilinin İskenderun ilçesinde polis ekipleri, 2 milyon 900 bin adet makaronu ele geçirdi. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen kaçakçılık suçlarına yönelik çalışmalar sürekli olarak devam ediyor.

MOTOSİKLETİ YUNUS POLİS EKİPLERİ DURDURDU

Yapılan çalışmalar çerçevesinde, İskenderun’da motosikletli yunus polis ekipleri tarafından durdurulan bir kamyonette 2 milyon 900 bin adet bandrolsüz gümrük kaçağı makaron (filtreli sigara kağıdı) bulundu. Olayla ilgili olarak M.T. hakkında 5607 sayılı kanuna muhalefet suçundan işlem başlatıldı.