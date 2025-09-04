Haberler

İskenderun’da 2.9 Milyon Makaron Yakalandı

İSKENDERUN’DA KAÇAK MAKARON OPERASYONU

Hatay’ın İskenderun ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda toplamda 2 milyon 900 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 1 şüpheli gözaltına alındı.

EMNİYET EKİPLERİ KAÇAKÇILIKLA MÜCADELEDE

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında ilçede bir kamyoneti durdurup detaylı bir arama yaptı. Aracın kasasında yer alan kolilerde büyük miktarda makaron tespit eden ekipler, bu doğrultuda 1 şüpheliyi gözaltına aldı.

ÖNEMLİ

Haberler

Tüm Camilerde Mevlid Kandili Coşkuyla İdrak Edildi

Aydın'da Mevlid Kandili etkinliği gerçekleştirildi. İl Müftüsü Hasan Güneş, Peygamber Efendimiz'in hayatını anlatırken aile yapısına vurgu yaptı ve mazlum Müslümanlar için dualar etti.
Haberler

İstanbul’da Cinayet Olayı Yaşandı

Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan'ın öldürülmesi sonrası dikkat çekici iddialar gündeme geldi. Zanlı Mustafa Can G.'nin, Kayhan'ın restoranına alacakları yüzünden gittiği bildirildi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.