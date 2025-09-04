İskenderun’da 2.9 Milyon Makaron Yakalandı

İSKENDERUN’DA KAÇAK MAKARON OPERASYONU

Hatay’ın İskenderun ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda toplamda 2 milyon 900 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 1 şüpheli gözaltına alındı.

EMNİYET EKİPLERİ KAÇAKÇILIKLA MÜCADELEDE

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında ilçede bir kamyoneti durdurup detaylı bir arama yaptı. Aracın kasasında yer alan kolilerde büyük miktarda makaron tespit eden ekipler, bu doğrultuda 1 şüpheliyi gözaltına aldı.