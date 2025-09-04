İskenderun’da 2.9 Milyon Makaron Yakalandı

MİKTARCA BÜYÜK BİR ELE GEÇİRME

Hatay’ın İskenderun ilçesinde polis ekipleri, 2 milyon 900 bin adet makaronu (filtreli sigara kağıdı) ele geçirdi. İl Emniyet Müdürlüğü, kaçakçılık suçlarına karşı yürüttüğü çalışmaları aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda İskenderun ilçesinde motosikletli yunus polis ekipleri, durdurdukları bir kamyonette büyük miktarda bandrolsüz gümrük kaçağı makaron buldu.

YASAL İŞLEM BAŞLATILDI

Olayla alakalı olarak M.T. hakkında 5607 sayılı kanuna muhalefet suçundan yasal işlem başlatıldı. Emniyet, kaçakçılıkla mücadelede kararlılığını koruyor.