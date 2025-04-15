İskenderun’da 2 Kilo Metamfetamin Ele Geçirildi

UYUŞTURUCU MADDEYİ ELE GEÇİRDİLER

Hatay’ın İskenderun ilçesinde bir iş yerinde gerçekleştirilen operasyonda 2 kilogram metamfetamin adlı uyuşturucu madde bulundu. Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan kişilere yönelik yaptıkları çalışmaları sürdürmeye devam ediyor.

İŞ YERİNDE METAMFETAMİN BULUNDU

İskenderun ilçesinde Y.K. isimli şahsın iş yerinde yapılan aramada naylon poşet içerisinde 2 kilogram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili olarak Y.K. ve H.C.O. isimli iki şahıs gözaltına alındı. Şahıslar hakkında gerekli adli işlemler başlatıldı.