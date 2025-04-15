Haberler

İskenderun’da 2 Kilo Metamfetamin Ele Geçirildi

UYUŞTURUCU MADDEYİ ELE GEÇİRDİLER

Hatay’ın İskenderun ilçesinde bir iş yerinde gerçekleştirilen operasyonda 2 kilogram metamfetamin adlı uyuşturucu madde bulundu. Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan kişilere yönelik yaptıkları çalışmaları sürdürmeye devam ediyor.

İŞ YERİNDE METAMFETAMİN BULUNDU

İskenderun ilçesinde Y.K. isimli şahsın iş yerinde yapılan aramada naylon poşet içerisinde 2 kilogram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili olarak Y.K. ve H.C.O. isimli iki şahıs gözaltına alındı. Şahıslar hakkında gerekli adli işlemler başlatıldı.

ÖNEMLİ

Haberler

Trt Spor Canlı İzle! Detayları Burada!

Sporseverler, UEFA Şampiyonlar Ligi maçlarını TRT Spor üzerinden canlı ve kesintisiz izleyebilmek için yayın detaylarını araştırıyor. TRT Spor, mobil ve bilgisayar üzerinden erişim sunuyor.
Haberler

Türk Medyasında Skandal Aşk Konuşuluyor

21 yaşındaki Cuma Doğan, engelli nişanlısının annesini hamile bırakarak skandal yarattı. İkili, televizyon programında polise yakalanarak gözaltına alındı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.