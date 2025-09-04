Haberler

İskenderun’da 2 Milyon 900 Bin Makaron

İSKENDERUN’DA KAÇAK MAKARON ELE GEÇİRİLDİ

Hatay’ın İskenderun ilçesinde kaçakçılıkla mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyon sonucunda 2 milyon 900 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi. Olayda bir şüpheli gözaltına alındı.

KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE OPERASYONU

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bölgedeki kaçakçılıkla mücadele çalışmaları çerçevesinde bir kamyoneti durdurup arama yaptı. Aracın kasasında bulunan kolilerde toplam 2 milyon 900 bin makaron tespit eden ekipler, bu doğrultuda bir şüpheliyi gözaltına aldı.

ÖNEMLİ

Haberler

Tüm Camilerde Mevlid Kandili Coşkuyla İdrak Edildi

Aydın'da Mevlid Kandili etkinliği gerçekleştirildi. İl Müftüsü Hasan Güneş, Peygamber Efendimiz'in hayatını anlatırken aile yapısına vurgu yaptı ve mazlum Müslümanlar için dualar etti.
Haberler

İstanbul’da Cinayet Olayı Yaşandı

Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan'ın öldürülmesi sonrası dikkat çekici iddialar gündeme geldi. Zanlı Mustafa Can G.'nin, Kayhan'ın restoranına alacakları yüzünden gittiği bildirildi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.