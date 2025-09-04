İskenderun’da 2 Milyon 900 Bin Makaron

İSKENDERUN’DA KAÇAK MAKARON ELE GEÇİRİLDİ

Hatay’ın İskenderun ilçesinde kaçakçılıkla mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyon sonucunda 2 milyon 900 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi. Olayda bir şüpheli gözaltına alındı.

KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE OPERASYONU

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bölgedeki kaçakçılıkla mücadele çalışmaları çerçevesinde bir kamyoneti durdurup arama yaptı. Aracın kasasında bulunan kolilerde toplam 2 milyon 900 bin makaron tespit eden ekipler, bu doğrultuda bir şüpheliyi gözaltına aldı.