İskenderun’da 2 Şüpheli Gözaltına Alındı

İSKENDERUN’DA RÜHSATSIZ SİLAHLAR ELE GEÇİRİLDİ

Hatay’ın İskenderun ilçesinde, bir evde yapılan operasyonda 2 ruhsatsız av tüfeği ve tabanca bulundu. İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Bulut Mahallesi’nde gerçekleştirilen operasyonda İ.G. ve F.G. isimli iki şüpheliyi gözaltına aldı.

OPERASYONUN DETAYLARI

Ekipler, belirtilen adreste doğrulanan bilgilerin ardından arama yaptı. Bu arama neticesinde 2 ruhsatsız av tüfeği, ruhsatsız bir tabanca, 9 adet fişek ve 29 kartuş ele geçirildi. Şüpheliler İ.G. ve F.G.’nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Rus Lider, Görüşmeyi Faydalı Buldu

Vladimir Putin, Donald Trump ile görüşmesinin ardından kurmaylarıyla bir araya geldi ve toplantıda Ukrayna krizinin adil çözümünü öncelikli konu olarak ele aldı.
Erzincan’da Festival Etkinlikleri Devam Ediyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı destekli festival, 17 ilden 100 sanatçının katılımıyla el sanatları, müzikli söyleşiler ve çocuk etkinlikleriyle devam ediyor.

