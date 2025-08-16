İskenderun’da 2 Şüpheli Gözaltına Alındı

İSKENDERUN’DA RÜHSATSIZ SİLAHLAR ELE GEÇİRİLDİ

Hatay’ın İskenderun ilçesinde, bir evde yapılan operasyonda 2 ruhsatsız av tüfeği ve tabanca bulundu. İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Bulut Mahallesi’nde gerçekleştirilen operasyonda İ.G. ve F.G. isimli iki şüpheliyi gözaltına aldı.

OPERASYONUN DETAYLARI

Ekipler, belirtilen adreste doğrulanan bilgilerin ardından arama yaptı. Bu arama neticesinde 2 ruhsatsız av tüfeği, ruhsatsız bir tabanca, 9 adet fişek ve 29 kartuş ele geçirildi. Şüpheliler İ.G. ve F.G.’nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.