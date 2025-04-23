İskenderun’da 23 Nisan Etkinliği Yapıldı

ETKİNLİK KAPSAMINDA DANS GÖSTERİSİ YAPILDI

İskenderun’un Hatay ilçesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla özel bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. İskenderun Halk Eğitimi Merkezi, Mustafa Kemal Mahallesi’ndeki konteyner kenti tercih ederek burada çeşitli aktiviteler düzenledi.

ÇOCUKLAR EĞLENCELİ VAKİTLER GEÇİRDİ

Etkinlik sırasında çocuklar, müzikler eşliğinde dans ederek eğlenceli anlar yaşadı. Ayrıca, boyama etkinliği de gerçekleştirildi. Bu etkinlik, çocukların bayram coşkusunu paylaşması ve solidik bir ortamda bulunması açısından önemli bir fırsat sundu.