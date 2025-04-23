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İskenderun’da 23 Nisan Etkinliği Yapıldı

ETKİNLİK KAPSAMINDA DANS GÖSTERİSİ YAPILDI

İskenderun’un Hatay ilçesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla özel bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. İskenderun Halk Eğitimi Merkezi, Mustafa Kemal Mahallesi’ndeki konteyner kenti tercih ederek burada çeşitli aktiviteler düzenledi.

ÇOCUKLAR EĞLENCELİ VAKİTLER GEÇİRDİ

Etkinlik sırasında çocuklar, müzikler eşliğinde dans ederek eğlenceli anlar yaşadı. Ayrıca, boyama etkinliği de gerçekleştirildi. Bu etkinlik, çocukların bayram coşkusunu paylaşması ve solidik bir ortamda bulunması açısından önemli bir fırsat sundu.

ÖNEMLİ

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(ANKARA) – 23 Nisan, umudun ve iradenin sembolüdür

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda yayımladığı mesajında çocukların geleceğe dair umutlarını ve Türkiye'nin güçlü hedeflerini ön plana çıkardı.
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Rektör Aydın, Koltuğunu Öğrenciye Devretti

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü, 23 Nisan'da 2. sınıf öğrencisi Ada Rabia Keskin'e makamını devretti. Rektör, çocukların hayal gücünün eğitimde önemli bir ilham kaynağı olduğunu belirtti.

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