İskenderun’da 3 Araçla Kaza, 2 Yaralı

İskenderun’DA ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASI

Hatay’ın İskenderun ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında iki kişi yaralandı. İbrahim Karaoğlanoğlu Caddesi’nde D.Ç. yönetimindeki 06 CRD 007 plakalı cip, M.Ü. tarafından kullanılan 27 V 8074 plakalı hafif ticari araç ve E.S.Ö. idaresindeki 31 AVP 122 plakalı pikap arasında çarpışma gerçekleşti.

OLAY YERİNE MÜDAHALE

Çevredeki vatandaşların yaptığı ihbar sonucu olay yerine hızlıca polis ve sağlık ekipleri ulaştı. Kazada yaralanan hafif ticari araçta bulunan iki kişi, sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürüldü. Kazanın detaylarıyla ilgili inceleme başlatıldı.