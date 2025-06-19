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İskenderun’da 5 Şahıs Yakalandı

İSKENDERUN’DA YAKALANAN SUÇLULAR

Hatay’ın İskenderun ilçesinde aranan kişilerin yakalanması için düzenlenen operasyon sonucunda, birçok suçtan dolayı aranan 5 şahıs gözaltına alındı. Bu kişilerden 3’ü, mahkemeye çıkarılarak tutuklandı.

ARANAN ŞAHISLARIN SUÇLARI

Hatay Emniyet Müdürlüğü, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yaptığı çalışmalarda, hırsızlık suçundan 9 yıl 1 ay 13 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan Ö.F.Ş., ateşli silah veya mermileri satın almak ve bulundurmak suçlarından aranan A.G., işyerinden hırsızlık şüphelisi A.B., 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası ile aranan S.M. ve tehdit, hakaret ve yaralama suçlarından aranan H.T. adlı şahısları tespit edip gözaltına aldı.

TUTUKLAMA VE SERBEST BIRAKMA

Emniyet işlemleri tamamlanarak, adliyeye sevk edilen şahıslardan S.M., A.B. ve Ö.F.Ş. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şahıslar ise serbest bırakıldı.

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