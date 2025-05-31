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İskenderun’da 6 köpek kediye saldırdı

KEDİ SALDIRISI İSKENDERUN’DA YAŞANDI

Hatay’ın İskenderun ilçesinde, 6 sokak köpeğinin bir kediye saldırması sonucu kedi hayatını kaybetti. Olay, Meydan Mahallesi’nde gerçekleşti. Dün, sokak köpekleri bir kediyi hedef alarak saldırdı. Kediyi kurtarmak için bölgedeki vatandaşlar hemen müdahalede bulundu. Ancak ne yazık ki saldırıya uğrayan kedi kurtarılamadı.

SALDIRI ANLARI GÖRÜNTÜLENDİ

Kedinin saldırıya uğradığı anlar, bir cep telefonuyla kaydedildi. Olayın yaşanması, hem hayvan severler tarafından hem de bölge halkı tarafından derin bir üzüntüyle karşılandı. Sokak hayvanları konusunda dikkat çekici olan bu olay, kedi ve köpeklerin sosyal dinamikleri hakkında tartışmalara yol açtı.

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