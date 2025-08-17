İskenderun’da 9 Kaçak Telefon Bulundu

İŞ YERİNDE GÜMRÜK KAÇAĞI CİHAZLAR ELE GEÇİRİLDİ

İskenderun’da bir iş yerinde gerçekleştirilen bir operasyon sonucunda 9 adet gümrük kaçağı cep telefonu tespit edildi. Hatay Emniyet Müdürlüğü, kaçakçılık suçlarına karşı olan mücadelelerini aralıksız sürdürüyor.

OPERASYON YAPILDI VE GÖZALTILAR GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında İskenderun Savaş Mahallesi’nde bulunan bir iş yerine düzenlenen operasyonda, 9 adet gümrük kaçağı cep telefonuna ulaşıldı. Olayla bağlantılı olarak T.T. hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu uyarınca işlem yapıldı.