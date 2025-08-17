Haberler

İskenderun’da 9 Kaçak Telefon Bulundu

İŞ YERİNDE GÜMRÜK KAÇAĞI CİHAZLAR ELE GEÇİRİLDİ

İskenderun’da bir iş yerinde gerçekleştirilen bir operasyon sonucunda 9 adet gümrük kaçağı cep telefonu tespit edildi. Hatay Emniyet Müdürlüğü, kaçakçılık suçlarına karşı olan mücadelelerini aralıksız sürdürüyor.

OPERASYON YAPILDI VE GÖZALTILAR GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında İskenderun Savaş Mahallesi’nde bulunan bir iş yerine düzenlenen operasyonda, 9 adet gümrük kaçağı cep telefonuna ulaşıldı. Olayla bağlantılı olarak T.T. hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu uyarınca işlem yapıldı.

ÖNEMLİ

Haberler

Kastamonu’da Araç Kazası Gerçekleşti

Kastamonu'da A.N. yönetimindeki otomobil, park halindeki bir araca çarparak kaldırıma çıktı ve beton direğe çarptı. Olayda K.C. yaralı olarak hastaneye sevk edildi.
Haberler

Şeyma’nın Gelin Olma Hayali Gerçekleşti

Batman'da down sendromlu 18 yaşındaki Şeyma İnançlı'nın hayali olan gelinlik giymek, ailesi ve çevresel destekle gerçeğe dönüştü. Düğün, Şeyma için özel anılarla doluydu.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.