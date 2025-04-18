İskenderun’da Araç Freni Patladı

KAZANIN YAŞANDIĞI BÖLGE

Hatay’ın İskenderun ilçesinde yaşanan trafik kazasında, freni patlayan bir arazöz önce bir otomobile ardından da üst geçit duvarına çarptı. Bu feci kazanın ardından araç tamamen hurdaya dönerken, sürücü hayatını kaybetti. Olayda bir kişi de ağır yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

ARAÇLAR ARASINDAKİ ÇARPŞMA

Kaza, İskenderun ilçesi Deniz Alayı mevkiinde meydana geldi. Haci A. yönetimindeki 31 ATE 760 plakalı arazöz, ilk belirlemelere göre yaşanan bir fren arızası sonrası duramayarak Yusuf K. idaresindeki 31 ALC 899 plakalı otomobile çarptı. Ardından da üst geçit duvarına çarparak durabildi. Kazanın ardından arazözün sürücüsü Haci A. olay yerinde yaşamını yitirdi. Yanındaki yolcu Hüseyin K. ise ağır yaralandı.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına anlık olarak kaydedildi. Görüntülerde, arazözün sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda otomobile çarptıktan sonra duvara çarparak nasıl hurdaya döndüğü net bir şekilde görüldü. Olay sonrası bölgeye güvenlik ekipleri sevk edildi.