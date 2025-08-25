İskenderun’da Araç Kiralama Denetimi Yapıldı

İSKENDERUN’DA DENETİM AÇIKLAMASI

Hatay’ın İskenderun ilçesinde, araç kiralama firmaları ve konaklama yerleri üzerine kapsamlı denetim gerçekleştirildi. Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlileri, genel asayiş ile kamu düzeninin sağlanması amacıyla İskenderun ilçe sınırlarında bu uygulamayı yaptı.

DENETİMİN SONUÇLARI

Polis ekipleri tarafından yapılan kontrollerde, toplamda 8 iş yeri denetlendi ve 21 şahıs sorgulandı. Bu denetimler sonucunda 1 şahsın yoklama kaçağı olduğu tespit edilerek gerekli işlemler uygulandı. Ayrıca, aranan bir şahıs da yakalandı ve 1 iş yerinin ruhsatının bulunmadığı belirlendi.