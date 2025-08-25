Haberler

İskenderun’da Araç Kiralama Denetimi Yapıldı

İSKENDERUN’DA DENETİM AÇIKLAMASI

Hatay’ın İskenderun ilçesinde, araç kiralama firmaları ve konaklama yerleri üzerine kapsamlı denetim gerçekleştirildi. Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlileri, genel asayiş ile kamu düzeninin sağlanması amacıyla İskenderun ilçe sınırlarında bu uygulamayı yaptı.

DENETİMİN SONUÇLARI

Polis ekipleri tarafından yapılan kontrollerde, toplamda 8 iş yeri denetlendi ve 21 şahıs sorgulandı. Bu denetimler sonucunda 1 şahsın yoklama kaçağı olduğu tespit edilerek gerekli işlemler uygulandı. Ayrıca, aranan bir şahıs da yakalandı ve 1 iş yerinin ruhsatının bulunmadığı belirlendi.

İtalyan Gazeteci Fabrizio Romano’nun Bildirdiğine Göre Taraflar Uzlaştı

Galatasaray, Monaco'da oynayan Wilfried Singo'yu transfer etmek üzere anlaşmaya çok yakın. 24 yaşındaki futbolcu, hem stoper hem de sağ bek olarak görev yapabiliyor.
İstanbul’da Kaybolan Çocuk İçin Araştırma Sürüyor

İstanbul Sultangazi'de denize gitmek üzere evden çıkan 12 yaşındaki Hacı Rabia, 4 gündür kayıp. Aile ve komşular çocuğu bulmak için seferber oldu.

