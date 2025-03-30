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İskenderun’da Araca Zarar Veren Şahıs Kamerada

Olayın Gözler Önüne Serilmesi

Hatay’ın İskenderun ilçesinde bir şahıs, park halindeki bir aracın camına kaldırım taşı atıp lastiklerine zarar verdi. Olay, Numune Mahallesi İbrahim Karaoğlan caddesinde gerçekleşti.

Kaçış Anı

Şahsın, park halindeki arabaya zarar verme eylemi cep telefonu kamerasına yansıdı. Aracın lastiklerini tekmeleyen ve ardından camına kaldırım taşı atan şahıs, daha sonra olay yerinden hızla uzaklaşarak kayıplara karıştı.

Görüntüler ve Tepkiler

Yaşanan olay, çevredeki vatandaşlar tarafından kaydedildi. Park halindeki araca zarar veren bu davranış, güvenlik endişelerini ve toplumda tepkileri beraberinde getirdi.

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