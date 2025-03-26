İskenderun’da Aranan Üç Şahıs Tutuklandı

SUÇLARDAN DOLAYI TUTUKLANMA

Hatay’ın İskenderun ilçesinde, işledikleri çeşitli suçlardan dolayı hapis cezası alan üç şahıs tutuklandı. Hatay Emniyet Müdürlüğü, aranan şahısların yakalanması amacıyla gerçekleştirdiği çalışmalar sonucunda İskenderun’da, kasten öldürme suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası bulunan E.M., basit yaralama suçundan 6 ay 22 gün hapis cezasıyla aranan Y.O., ve kasten yaralama ile ruhsatsız ateşli silah ve mermileri bulundurma suçlarıyla toplamda 3 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırılan H.A. isimli üç kişiyi gözaltına aldı.

ADLİ SÜREÇ BAŞLADI

Yakalanan şahıslar, adli mercilere sevk edildi. Sonrasında, mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilen şahısların, işledikleri suçların cezasını çekmeye başlaması sağlandı. Bu durum, emniyetin suçla mücadelesinin bir parçası olarak kaydedildi.