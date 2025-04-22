İskenderun’da Bayram Yarışmaları Ödülleri Verildi

SPOR YARIŞMALARI VE ÖDÜLLER

Hatay’ın İskenderun ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla gerçekleşen sportif etkinliklerde başarılı olan öğrencilere ödüller takdim edildi. İskenderun Kaymakamı Muhammet Önder, Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından spor salonunda organize edilen tören sırasında, öğrencileri başarılarından dolayı tebrik etti ve tüm çocukların bayramını kutladı.

ÇOCUKLARIN BAYRAM SEVİNCİ

İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Ferit Ali Gündel, konuşmasında çocukların bayram sevincine ortak olduklarını belirtti. Törende yapılan konuşmaların ardından farklı branşlarda gerçekleştirilen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere madalya ve kupaları teslim edildi.