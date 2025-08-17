Haberler

İskenderun’da Cinsel İstismar Şahısı Yakalandı

CİNSEL İSTİSMAR SUÇUNDAN ARANAN ŞAHIS YAKALANDI

Hatay’ın İskenderun ilçesinde, cinsel istismar suçu nedeniyle aranmakta olan ve 5 yıl hapis cezası bulunan bir kişi güvenlik güçleri tarafından ele geçirildi. Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanması için yaptığı çalışmalar kapsamında, İskenderun’da cinsel istismar bağlantılı yakalama kararı bulunan V.D.’yi tespit etti.

ŞÜPHELİ ADLİ MAKAMLARA SEVK EDİLDİ

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Dünya İnsansı Robot Oyunları Sona Erdi

Çin'deki Dünya İnsansı Robot Oyunları, 500'den fazla robotun katılımıyla final günü gerçekleştirdi. Etkinlik, çeşitli senaryolar ve spor branşlarında heyecan dolu yarışmalara ev sahipliği yaptı.
Kaza, Yenişehir’de gerçekleşti, D.İ. yaralı

Diyarbakır'da 14 yaşındaki bir çocuğun kullandığı otomobil, park halindeki araca çarparak takla attı. Yaralı çocuk hastaneye sevk edildi.

