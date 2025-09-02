Haberler

İskenderun’da Çocuk Demir Korkuluktan Kurtarıldı

ÇOCUK KORKULUKLARA SIKIŞTI

Hatay’ın İskenderun ilçesinde demir korkuluklara sıkışan bir çocuk, ekiplerin zamanında müdahalesiyle kurtarıldı. Olay, İsmet İnönü Mahallesi’nde gerçekleşti. Mahallede oyun oynayan bir çocuk, demir korkuluklara sıkıştı. Çocuğun çevresindekilerden yardım istemesi üzerine olay yerine hemen ekipler sevk edildi.

İTFAİYE EKİPLERİMİZ ZAMAN GÖSTERDİ

İtfaiye ekiplerinin dikkatli ve hızlı çalışması sayesinde sıkıştığı yerden çıkarılan çocuk, sağlık ekiplerine ilk kontrollerinin yapılması amacıyla teslim edildi. Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

