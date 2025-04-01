İskenderun’da Coşkulu Ramazan Bayramı Korteji

KORTEJ YARATILDI

Hatay’ın İskenderun ilçesinde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Ramazan Panayırı Bayram Korteji düzenlendi. Etkinlik, İskenderun ilçesi Fener Caddesi’nde başladı. Kortej başlamadan önce maskotlar ve bando, çevredeki vatandaşları eğlendirdi. Bando takımı ile birlikte Millet Bahçesi’ne doğru yol alındı ve birçok vatandaş balkonlarından ve pencerelerinden el sallayarak korteje destek verdi. Millet Bahçesi’nde ise yüz boyama etkinliğine katılan çocuklar, daha sonra maskotların ve bando ekibinin sunduğu gösteriyle eğlendi. Etkinliğe katılan çocuklara görevliler tarafından bayram şekeri ve balon dağıtıldı. Bazı vatandaşlar da etkinliğe klasik araçlarıyla katıldı.

EĞLENCELİ ANILAR

Etkinlikte, 9 yaşındaki Yağmur Topuz, “Zonguldak’tan bayram için memleketime geldim. Düzenlenen korteje anneannem ve kardeşlerimle birlikte geldim, böyle eğleneceğim ve gezeceğim. Düzenlenen etkinlikte en çok pamuk prenses ile beraber oynadım. Annem, babam, ablalarım ve kardeşlerimle çok eğleniyoruz” dedi.

MUTLULUK HAKİM

13 yaşındaki Belinay Kara, ailesiyle birlikte katıldığı kortejde, “Buradaki etkinlik çok iyi geçiyor ve tatil olduğu için çok eğleniyorum. Buradaki etkinliğe katılmak beni çok mutlu etti. Burada düzenlenen bütün etkinliklere katılacağım” şeklinde konuştu.

TEŞEKKÜR YARDIMCI OLDU

11 yaşındaki Muhammet Hemet de arkadaşları ve ailesiyle bayram kortejine katıldıklarını belirterek, “Buradaki etkinlik çok iyi geçiyor, fazlasıyla eğlendik. Buradaki etkinliği düzenleyen kişilere çok teşekkür ediyoruz. Yedi kişilik ailemle birlikte geldik” ifadelerini kullandı.