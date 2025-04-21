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İskenderun’da Dairede Yangın Çıktı

YANGININ SEBEBİ VE MÜDAHALE

Hatay’ın İskenderun ilçesinde meydana gelen yangın, 5 katlı bir binanın en üst katında gerçekleşti. Olay, İskenderun ilçesi Sahil Caddesi üzerindeki apartmanın en üst katındaki dairede başlamış durumda. Ev sahibinin, dairedan yükselen dumanları fark etmesiyle birlikte durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi.

PRENSİPLER CEVAP VERDİ

İhbar üzerine, bölgeye itfaiye, polis ve doğal gaz ekipleri yönlendirildi. Güvenlik önlemleri kapsamında binadaki doğal gaz kesildi ve trafik polisleri yolu trafiğe kapatarak güvenlik sağladı. Yangın, ekiplerin swift müdahalesiyle diğer dairelere sıçramadan kontrol altına alındı. Olayda yaralanma veya can kaybı yaşanmaması sevindirici bir durumken, evde belirli miktarda hasar oluştu.

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