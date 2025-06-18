İskenderun’da Doğal Gaz Borusu Hasar Gördü

DOĞAL GAZ BORUSUNUN HASAR GÖRMESİ

Hatay’ın İskenderun ilçesinde, yol çalışmaları sırasında bir doğal gaz borusu zarar gördü. Cebike Mahallesi’nde gerçekleştirilen yol çalışmaları esnasında, iş makineleri ile bölgeden geçen doğalgaz borusu delindi. İhbar üzerine, jandarma, polis, itfaiye ve doğal gaz ekipleri hızlı bir şekilde olay yerine sevk edildi.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ VE ONARIM ÇALIŞMALARI

Alınan güvenlik önlemleri sonrasında müdahale ekipleri, doğal gaz akışının kesildiği hatta onarım çalışmasına başladı. Hatay İl Sağlık Müdürlüğü, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, olayın İskenderun Devlet Hastanesi’ne yakın bir bölgede meydana gelmesi sebebiyle, hastanedeki poliklinik hizmet birimlerinin tedbir amacıyla boşaltıldığını duyurdu. Açıklamada, poliklinikler hariç diğer birimlerde sağlık hizmetinin devam ettiği ve hastaneye olayla ilgili bir başvuru yapılmadığı belirtildi.