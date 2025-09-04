İskenderun’da Doğum Günü Kutlaması Yapıldı

İSKENDERUN’DA ÖZEL BİR DOĞUM GÜNÜ KUTLAMASI

Hatay’ın İskenderun ilçesinde, polis ekipleri kas hastası 9 yaşındaki Fırat Miraç Şeker’e unutulmaz bir doğum günü sürprizi yaptı. İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı yunus ekipleri, Şeker’in polis olma hayalini gerçekleştirmek amacıyla Mustafa Kemal Mahallesi’ndeki evinde özel bir kutlama düzenledi.

POLİSLERLE KEYİFLİ ANLAR

Doğum günü pastasının mumlarını üfleyen Fırat Miraç Şeker, polislerle keyifli sohbetler etti ve çeşitli hediyeler aldı. Ayrıca, Şeker’in İlçe Emniyet Müdürü Nevzat Güneş’i görmek istemesi üzerine ekipler, çocuğu ailesiyle birlikte İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürdü.

İlçe Emniyet Müdürü Nevzat Güneş, makamda ağırladığı Şeker’e Galatasaray tişörtü hediye etti. Büyüyünce polis olma hayalini dile getiren Şeker, makam koltuğuna oturarak bu özel anı ölümsüzleştirdi.